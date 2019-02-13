مباحثات سودانية مصرية لتعزيز الربط السِكَكي بين البلدين

أجرى وزير النقل حاتم السر مباحثات في مصر جمعته برئيس الوزراء المصري ونظيره وزير النقل ناقشت خطط الربط السككي بين البلدين لتسهيل التواصل التجاري والشعبي.
ووصف وزير النقل الاجتماعات بأنها “بنَّاءة ومهمة”، وأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أكد على أهمية إنفاذ توجيهات قيادة البلدين بخصوص الربط السككي، لتسهيل وتسريع حركة انتقال الأفراد والبضائع بين السودان ومصر.
وأضاف “هذا الاهتمام من رئيس الوزراء المصري، يقابله اهتمام السيد رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، وأنّ حكومة السودان تؤمن بالتعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة”.
صيحفة السوداني.