إلهان عمر لترامب: تاجرت طيلة حياتك في كراهية المسلمين واليهود

قالت النائبة المسلمة في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب “تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين”.
وجاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، ردت فيها على مطالبة ترامب لها بالاستقالة، على خلفية تصريحات لها اعتبرت “معادية للسامية”.
وقالت النائبة موجهة حديثها لترامب: “لقد تاجرت طيلة حياتك في الكراهية ضد اليهود والمسلمين والسكان الأصليين والمهاجرين والسود وغيرهم”.
وأضافت متحدثة عن نفسها: “لقد استفدت دروساً من الأشخاص الذين تأثروا من كلماتي، فمتى تفعل ذلك أنت؟”.
وجاء ذلك عقب مطالبة ترامب، يوم الثلاثاء، النائبة الديمقراطية بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأميركي “معادية للسامية”.
وفي تصريحات صحافية، قال ترامب: “لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأميركي، والاعتذار الذي قدمته (إلهان) ليس كافياً”.
وانتقدت إلهان في تصريحات، يوم الأحد، الدعم الأميركي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط “لوبيات” وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة “معادية للسامية”.
وإثر ذلك، اعتذرت إلهان لليهود الأميركيين، لكنها حذّرت من أهمية عدم تجاهل أنشطة جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وقالت في بيان عبر “تويتر”: “يجب أن نكون دائماً على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع”.
وأضافت: “في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري”.
يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة شهد، لأول مرة، عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.
(وكالة الأناضول)