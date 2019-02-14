وجبة تجادل بشأنها زعيمان .. هذه حكاية بيتزا هاواي

البعض يحبها والبعض الآخر يكرهها. لكن قلة قليلة من الناس تعرف حكاية “بيتزا هاواي” التي اخترعها المهاجر اليوناني في كندا سام بانوبولوس، على سبيل التسلية، حين قرر في ستينيات القرن الماضي، نثر قطع الأناناس فوق عجينة بيتزا.
وصل بانوبولوس إلى كندا عن طريق البحر عام 1954، وفي أوائل الستينيات بنى الرجل الذي ولد في أغسطس/ آب 1934، مع شقيقيه سلسلة صغيرة من المطاعم في مقاطعة أونتاريو، لاقت وجباتها من البرغر والبيتزا شعبية متزايدة، غير أن الشهرة التي حصل عليها الرجل كان دافعها الفضول، كما يورد موقع Greek Reporter.
في أحد الأيام، قرر بانوبولوس استخدام شرائح الأناناس المعلب، لاكتشاف المزيج بين حلاوة هذه الفاكهة، وملوحة باقي المكونات. لقد كان طعماً مذهلاً، سرعان ما انضم إلى قائمة المطعم، واكتسب شهرة سريعة، حسبما روى بانوبولوس قبيل وفاته في 2017.
استلهم اسم “بيتزا هاواي” من العلامة التجارية للأناناس المعلب، وباتت تخبز، وتتوافر في قوائم الطعام العالمية.
التباين في الأذواق بشأن أي طعام أمر متوقع، لكنه في بيتزا هاواي، قد يكون أكثر حدة، وربما أكثر طرافة حين يصل إلى الشخصيات العامة.
ها هو رئيس آيسلندا جودني يوهانسون يعلن أنه لو كان الأمر بيده لحظر الأناناس من دخول عالم البيتزا، ما استدعى تغريدة مستنكرة من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قال فيها إنه يدعم هذا “الإبداع اللذيذ الذي جاء من جنوب غربي أونتاريو”.
بيتزا هاواي هاجمها رئيس آيسلندا ودافع عنها رئيس وزراء كندا (Getty)
باع بانوبولوس مطعمه المسمى “ساتلايت” في منتصف السبعينيات، وفتح لاحقاً مطعم “Family Circle” في لند الواقعة في مقاطعة أونتاريو.
توفي سام بانوبولوس في 8 يونيو/ حزيران 2017 عن عمر ناهز 83 عاماً. ولم يكن يزعجه الجدل الذي لا ينتهي حول مدى ملاءمة البيتزا المغطاة بالفاكهة.
كانت نيته الوحيدة هي كسر نمط استخدام المكونات العادية على البيتزا، وفتح عالم من الطعوم الجديدة. وقد فعل ذلك.
العربي الجديد