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سياسية

2019/02/14

2019/02/14


وزارة الخارجية: علاقتنا مع الخليج ليست مبنية على تلقي العطايا والمنح


درديري محمد - الدرديري محمد

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أقرت وزارة الخارجية، بحدوث تجاوزت خلال الاحتجاجات الأخيرة بحق بعض الموطنين المتظاهرين، لكنها قالت إن الحكومة تعاملت بمسؤولية عبر تكوين لجان خاصة، ستتخذ على ضوئها الإجراءات القانونية المناسبة.

واعتبر الوزير الدرديري محمد احمد، أن ردود المجتمع الدولي مما يحدث في السودان تتصف بـ “الانضباط”، مشيراً إلى أنهم يضعون في اعتبارهم أي محاذير يكمن أن تحد من اندماج السودان مع الدول الأخرى.

وشدد وزير الخارجية في مساء امس، على حرص البلاد على النأي عن سياسة المحاور والاستقطاب في الشرق الأوسط، وقال إن سياستنا مع دول الخليج، لا تصمم على تلقي العطايا والمنح، أو أن تصبح جاذبة لأي نوع من الدعم، وع ذلك أقر الوزير أنهم تلقوا دعماً من دول لم يسمها.

وبحسب صحيفة السوداني أغلق الدرديري الباب أمام تطبيع السودان مع إسرائيل نافياً أي اتصالات أونقاشات سريه تمت للتطبيع معها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        سامي الأمين

        2019/02/14 at 11:14 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ذكرني بي واحد شحاد , كل مرة بيجي بيقول انا ما شحاد بس عايز قروش اتم بيها حق : الدواء و السلاح و القمح و الوقود و المخزون الاستراتيجي و السماد وووووووووووووووووووووووو

        🙂 🙂 🙂 :):) 🙂 🙂 🙂 :):) 🙂 🙂 🙂 :):) 🙂 🙂 🙂 :):) 🙂 🙂 🙂 :):)

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