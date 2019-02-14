قبل الفالنتاين بساعات … انتحار شاب مصري انكشفت علاقته بشقيقة صديقه

أقدم شاب مصري على الانتحار في مدينة الشيخ زايد، وذلك بعد أن افتضح أمر علاقته العاطفية بشقيقة صديقه، وتأتي هذه الواقعة قبل ساعات من حلول عيد الحب “الفالنتاين”.
وقفز الشاب من الطابق الرابع من إحدى البنايات في مدينة الشيخ زايد، بعد أن ارتبط عاطفيا بشقيقة صديقه المقرب منه، حيث لم يجد حلا آخر بعد اكتشاف صديقه لتلك العلاقة، حسبما ذكر موقع “cairo24”.
انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة على الفور، بعد أن تلقى مأمور قسم الشرطة بلاغا يفيد بانتحار شاب نتيجة إلقاء نفسه من الطابق الرابع، وبعد التحريات تبين لرئيس مباحث المدينة، أن الشاب المنتحر طالب بأحد المعاهد.
واكتشف صديق المنتحر أمر العلاقة، فعاتب صديقه وأخبره بانتهاء علاقة صداقتهما، مما أصابه بحالة من الحزن، فقرر الانتحار على الفور ليفارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
سبوتنيك