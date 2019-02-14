وزير الداخلية: البلاد تشهد موجة عارمة من الكراهية

قال وزير الداخلية، الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي، أحمد بلال عثمان إن القوى السياسية فشلت في إدارة التنوع الموجود على مستوى البلاد، وأضاف أن ما نشاهده في هذه الأيام
يمثل موجة عارمة من الكراهية، وشدد بلال في ندوة الراهن الاقتصادي بدار حزبه حسب صحيفة آخر لحظة أمس، على ضرورة الخروج من تلك الحالة إلى مناخ التسامح، ودعا بلال قيادات الحكومة لمحاورة
الجيل الحالي من الشباب كآباء في المقام الأول وكحكومة في المقام الثاني، تعويضاً للإهمال الكبير الذي لحق بهم، ولما واجهنا به ذلك الجيل، وطالب الجميع بالتعقل والتحلي بالمسؤولية والسماع
للشكاوى والأخذ بما يفيد، والعمل على بناء المستقبل بعيداً عن عهد الإقصاء الذي انتهى عهده من أجل سيادة العدالة.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
ود بندة
2019/02/14 at 10:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
كراهية..كراهية الدين
-اليسار يريد إسقاط الإسلام )
أبو مجاهد
2019/02/14 at 12:57 م (UTC 2) رابط التعليق
قتلتم الناس بالمرض والفقر والعدم والمسغبة ، ثم طاردتموهم في الشوارع ولا حقتموهم في البيوت، حصبتم الشباب بالرصاص، ولم تراعوا حرمة النساء ولا الييوت،وكذبتم على الناس باسم الدين، وتتحدثون الآن من بعد ذلك عن خطاب الكراهية، ثم ترمون باللائمة على القوى السياسية الأخرى أنها فشلت في ادارة التنوع…!
بعد كل هذا الآخرون هم الذين فشلوا ولستم أنتم..!!!!
بعد كل هذا تطلبون منا الحب والبعد عن الكراهية..!!!
زول سوداني
2019/02/14 at 6:27 م (UTC 2) رابط التعليق
#لا لتشويه صورة #السودان تحت ما تسمى #بالثورة #المزعومة.
#لا للتخريب و#التدمير.
#لا للمساس #بسيادة السودان #وامنه.
#لا للمتاجرة #بارواح #الابرياء.