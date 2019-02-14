تعرف إلى الوجهة الأكثر شهرة بين العشاق

تم تسمية مدينة سانت بطرسبرغ بالوجهة الأكثر شعبية في عيد الحب يوم 14 فبراير/شباط في روسيا.
للمرة الثالثة على التوالي… سانت بطرسبورغ تحصل على جائزة “أوسكار” في السياحة
نقلت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن موقع حجز الفنادق والإقامة للسياح، قائمة للمدن الروسية الأكثر رغبة لقضاء عطلة رومنسية فيها.
حيث خطط العشاق لقضاء أربع ليال في العاصمة الثقافية الروسية، وكانت تكلفة كل منها حوالي 1.9 ألف روبل في اليوم أي 29 دولار تقريبا.
ودخلت كل من موسكو، قازان، وبتروزافودسك وياروسلافل في قائمة المدن الخمس الأكثر شعبية للسفر يوم 14 فبراير/شباط.
ثم تلتها شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، والمدن الساحلية سوتشي ويالطا.
في سياق آخر، كشفت دراسة علمية مختصة بشؤون الحياة في المدن والدول في العالم أن سانت بطرسبرغ هي المدينة الأمثل والأفضل للعيش بالنسبة المواطنين القاطنين في روسيا.
ويحتفل العالم بعيد الحب سنويا يوم 14 فبراير/شباط، وهو اليوم الذي يجتمع فيه العشاق حول العالم مع من يحبون لتقديرهم وتعبير مدى سعادة العاشق بوجود محبوبته معه في حياته الشخصية، كما لا يقف عيد الحب فقط على العشاق، بل كذلك في هذا اليوم يمكنك تعبير مدى سعادتك بتواجد شخص في حياتك داخل دائرة الصداقة أو من الأقارب، يعتبر عيد الحب أو الفالنتاين من الأعياد الرسمية في الديانة المسيحية تكريما للقسيس (فالنتاين).
سبوتنيك