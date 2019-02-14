العلماء يعثرون في أفريقيا على ديناصور عملاق بذيل على شكل قلب

اكتشف علماء الحفريات في جنوب تنزانيا، هيكلا عظميا شبه كامل لتيتانوصور غير مألوف، يتكون ذيله من فقرات مشابهة في الشكل للقلب.
وقالت جودي سكوج، المتحدثة باسم مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية: “لقد ساعدنا هذا الاكتشاف على فهم كيف بدت الحيوانات في أفريقيا كانت خلال فترة” التغييرات العظيمة “. وبالإضافة إلى ذلك، نحن الآن نفهم بشكل أفضل كيف بدت جغرافية القارة في ذلك الوقت، وأصبح الذيل غير العادي لهذا الديناصور من الهدايا في يوم الفالنتاين”.
تيتانوصورات هي من بين الصربو —ودات ، وهي عبارة عن ديناصورات آكلة الأعشاب ذات أربع أرجل تعتمد على كتلتها الضخمة، والعدد الكبير من البيض والنمو السريع. تعتبر عائلة تيتانوصوريان نوعا من “سلة المهملات” بين الديناصورات العاشبة العملاقة: من بينها يعدد العلماء كل الأحافير الجديدة التي لا يمكن أن تعزى إلى نوع واحد من أنواع الصربو ودات.
تم العثور على بقايا معظم التيتانوصورات، بما في ذلك العملاقة بطول 35 مترا ووزن حوالي 90 طنا، في باتاغونيا، مقاطعة في جنوب الأرجنتين، حيث كانت توجد في الماضي ظروف يمكن فيها لهذه الكائنات الكبيرة أن تعيش وتنمو.
في الآونة الأخيرة، بدأ العلماء في العثور على بقايا زواحف قديمة مماثلة في سيبيريا وشمال أفريقيا. قادهم هذا إلى الاعتقاد بأن التيتانوصورات يمكن أن تسكن جميع أركان الأرض القديمة وبدأ عملية بحث واسعة النطاق عن بقاياها. إن تحليلها، كما يأمل العلماء ، سيكشف عن وطن هؤلاء العمالقة.
سبوتنيك