اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 14 فبراير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 68.00جنيه
الريال السعودي : 18.13جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 76.70جنيه
الدرهم الإماراتي : 18.63جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 18.66 جنيه
الجنيه الإسترليني : 87.00جنيه
الجنيه المصري : 3.87جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
كدارى
2019/02/14 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
يا معتز موسى عشان تحل مشكلة الدولار فتش عن عصا موسى واذا لقيتها ادى بيها البشير شحطة