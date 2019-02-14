ناظر قبيلة الكبابيش بعد لقائه بالبشير: وقوف كل ابناء القبيلة مع رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد

التقي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء الخميس ببيت الضيافة بوفد قبيلة الكبابيش برئاسة الناظر التوم حسن التوم بحضور مولانا احمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان.
واوضح مولانا هارون والي شمال كردفان فى تصريحات صحافية ان اللقاء ياتي فى اطار امتنان القبيلة لرئيس الجمهورية لزيارته لولاية شمال كردفان مؤخرا وفى اطار مبادرة مجتمعية تدعم خطة الدولة لترقية الانتاج والانتاحية فى المنطقة بما يعود بالنفع علي سبل كسب العيش لانسان منطقة الكبابيش .
من جانبه قال الناظر التوم حسن التوم ناظر عموم الكبابيش ان لقائهم برئيس الجمهورية جاء لشكر السيد الرئيس علي زيارته للمنطقة والخدمات التنموية التي قدمها لها مؤكدا وقوف كل ابناء القبيلة مع السيد رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد .
الخرطوم 14-2-2019(سونا)