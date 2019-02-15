الإعلامية بقناة بي بي سي زينب البدوي تجري حواراً مع الرئيس البشير

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2019/02/15
2019/02/15
أفادت مصادر حسب صحيفة السوداني بوصول الإعلامية السودانية الشهيرة بقناة بي بي سي، زينب البدوي إلى البلاد، ومن المقرر أن تجري حواراً مع رئيس الجمهوري المشير عمر البشير.
الخرطوم (كوش نيوز)
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2019/02/15 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
فقط سؤال واحد اسئلى البقره قاعد لبتين ياكسم بس؟
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1 التعليقات
Alkarazy
2019/02/15 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
فقط سؤال واحد اسئلى البقره قاعد لبتين ياكسم بس؟