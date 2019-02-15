سيدتان خلعتا عين عروس بسبب (ختة) صندوق

فرغت النيابة المختصة بالخرطوم من إجراءات تحرياتها حول اتهام سيدتين بخلع عين عروس بسبب (ختة) صندوق، وأحالت ملف القضية للمحكمة لبدء محاكمة السيدتين.
وتعود قضية الاتهام حسب صحيفة المجهر إلى أن السيدتين كانت السلطات الأمنية قد أوقفتهما قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بتسبب الأذى الجسيم لعروس وخلع عينها، وذلك قبل يومين من موعد زفافها، بعد أن انهالتا عليها ضرباً مما تسبب في تلف عينها، بسبب عدم التزامها بسداد الصندوق في موعده، وعقب اكتمال التحريات أفرجت النيابة عن المتهمتين بكفالة مالية بعد إيداع (165) ألف جنيه جزء من الدية لتلف العين.
الخرطوم (كوش نيوز)