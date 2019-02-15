خبراء اقتصاديون: أمريكا ستخسر حال فشلت المباحثات التجارية مع الصين

قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية، بسنت فهمي، إن المباحثات المنعقدة بين الولايات المتحدة والصين لابد أن تحسم بتوافق بين الجانبين.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن فشل المباحثات سيؤثر على العالم كله بشكل كبير، وهو ما لا يجب السماح به.
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وحذرت فهمي من الدخول إلى مرحلة الخطر في الصراع بين البلدين، وأن الحرب التجارية قد تصل إلى أزمة اقتصادية كبرى تهدد العالم، كما أن تبعات الأمر ستكون كارثية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد العالمي، في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن من حق البلدين حماية اقتصادهما، إلا أنهما لا بد أن يراعيا الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحرب على دول العالم، خاصة الاقتصاديات الصغيرة، وأن يعملا على الوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.
قال محمد زكريا، أستاذ الخبير الاقتصادي المصري، إن مباحثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستحدد ملامح الحرب الاقتصادية المقبلة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن الولايات المتحدة تحاول وقف عمليات الإغراق التي تقوم بها الصين في مختلف أنحاء العالم، وأن عملية رفع الجمارك على الواردات الصينية ستؤثر بشكل كبير على الجانبين، إلا أن الولايات المتحدة ستكون خسارتها أكبر.
وأوضح أن عملة الصين أصبحت حاضرة بقوة في البنوك، ما يجعلها تنافس الولايات المتحدة بقوة في الميزان الاقتصادي، وهو ما تخشاه أمريكا وتحاول تعطيله بأي طريقة لضمان صدارتها في العالم، إلا أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لا تصنعها واشنطن في الداخل، الأمر الذي سيشكل أزمة داخلية.
مقاتلة صينية J-20
© ALEXANDR CHECHIN
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وأشار زكريا إلى أن الولايات المتحدة مدينة للصين بنحو 3 تريليون دولار، وأن ذلك سيدفع الولايات المتحدة للرضوخ في عمليات التفاوض قبل انتهاء المهلة، في مارس/ آذار المقبل.
الرئيس الصيني
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قوله اليوم الجمعة، أن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل، وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبين من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة، بحسب “رويترز”.
وأضاف الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أن المباحثات التي جرت في بكين الأسبوع المنصرم حققت تقدما، وأن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع أمريكا من خلال التعاون، وذلك وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.
وبحسب التقرير، قال لايتهايزر ومنوتشين خلال الاجتماع، إنهما ما يزالا يأملان في العمل مع الصين، من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.
وتأتي المحادثات، بعد اجتماعات استمرت 3 أيام على مستوى النواب من الجانبين، لمناقشة التفاصيل الفنية، بما في ذلك آلية تطبيق أي اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن.
وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد زكريا، من المنتظر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية، بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
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انخفاض الواردات
انخفضت الواردات من الولايات المتحدة للصين، في يناير/ كانون الثاني، بنسبة 41.2%، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتبلغ 9.24 مليار دولار في أقل قيمة بالدولار لها، منذ فبراير/ شباط 2016، وفقا لبوابة “العين” الإخبارية، كما انخفضت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 2.4% إلى 36.54 مليار دولار، في أدنى قيمة لها، منذ
وانكمش الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 27.3 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني من 29.87 مليار دولار، في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانا الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، توصلا خلال لقاء على هامش قمة العشرين الأخيرة، التي انعقدت في الأرجنتين، مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى هدنة مدتها 90 يوما، لوقف الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، يفترض أن تنتهي مطلع مارس/ آذار المقبل
سبوتنك