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منوعات

2019/02/16

2019/02/16


شاهد .. ردة فعل العروس بعد أن أغمي على العريس



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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة فقدان العريس وعيه قبل قبوله بالزواج من عروسته.

ويظهر الفيديو لحظة وقوف العريسين في المحكمة لتسجيل زواجهما، ولكن شيئا ما حدث للعريس.

وقد أغمي على العريس في اللحظة التي كان يجب عليه أن يجيب عن السؤال حول موافقته على الزواج، حيث هرع الحضور والأقارب لمساعدته. ولكن العروس وقفت ساكنة ولم تفعل أي شيئ سوى أنها تراجعت إلى الخلف مندهشة بما حصل.

ويظهر في نهاية الفيديو عودة الشاب إلى وضعه الطبيعي، ويبدو أنه اعتذر لزوجته المستقبلية على الحادث وتابعوا مراسيم الزفاف.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

سبوتنيك

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