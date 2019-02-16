عقب “مهمة شاقة”… ولادة توأم من رجلين مختلفين

ولد توأم غير متطابق هما صبي يدعى كالدر وبنت تدعى ألكسندرا، من أبوين مختلفين، عقب مهمة وصفتها وسائل الإعلام بالـ”شاقة”.
ووفقا لما نشرته “بي بي سي”، اختار الرجلان البريطانيان اللجوء للتلقيح الصناعي، وزرعا الجنينين في نفس التوقيت في رحم نفس الأم البديلة.
وجاءت العملية طويلة ومعقدة، إذ تعين على كل منهما العثور على بويضة لتخصيبها، ثم اضطر سايمون وغرايمي للسفر إلى أمريكا للحصول على علاج الخصوبة، قبل التوجه لكندا من أجل إتمام مشروعهما.
وتم الحصول على البويضات من أم بديلة وتقسيمها إلى مجموعتين، وخصبت إحداها بحيوانات منوية من سايمون، والأخرى بحيوانات منوية من غرايمي.
وجمعت الأجنة وجمدت، ونقلت الأجنة الأقوى في كل مجموعة لزراعتها في الأم البديلة في كندا، وتدعى ميغ ستون.
وعبر الأبوان عن حرصهما على الحفاظ على علاقة طيبة بالأم البديلة، إذ تعذر عليهما وعلى الأطفال التواصل مع الأم البيولوجية التي تبرعت ببويضاتها.
سبوتنيك