إيلا يعفي مدير عام التربية والتعليم

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سياسية
2019/02/16
2019/02/16
أصدر والي الجزيرة د.محمد طاهر إيلا اليوم قراراً بإعفاء علي أحمد أبو كنان من منصبه مديراً عاماً لوزارة التربية والتعليم بالولاية وتعيين فتح الرحمن السيد النذير خلفاً له.
صحيفة السوداني
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2019/02/17 at 8:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
دكتور إيلا ماذا حصل لطريق الموت الخرطوم مدني؟؟؟؟؟ هل عجزت أن تقول لوزارة المالية أعطوا ولاية الجزيرة حقها المنهوب منذ الاستقلال ومنه تكمل هذا الطريق والذي خلال أكثر من ثلاثة سنوات لم ينجز منه إلا (20) كيلو متر فقط!!!!!؟؟؟؟ لا ترضي الرئيس بسكوتك وتهضم حق الولاية حتى تستمر واليا، كل المشروعات التي افتتحها الرئيس كانت من عرق جيين أبناء الجزيرة، أين حقنا من حكومة الخرطوم؟؟؟؟
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1 التعليقات
ود ابوعبيدة
2019/02/17 at 8:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
دكتور إيلا ماذا حصل لطريق الموت الخرطوم مدني؟؟؟؟؟ هل عجزت أن تقول لوزارة المالية أعطوا ولاية الجزيرة حقها المنهوب منذ الاستقلال ومنه تكمل هذا الطريق والذي خلال أكثر من ثلاثة سنوات لم ينجز منه إلا (20) كيلو متر فقط!!!!!؟؟؟؟ لا ترضي الرئيس بسكوتك وتهضم حق الولاية حتى تستمر واليا، كل المشروعات التي افتتحها الرئيس كانت من عرق جيين أبناء الجزيرة، أين حقنا من حكومة الخرطوم؟؟؟؟