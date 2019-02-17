كانت تستحق إغلاق “حسابه” للأبد .. تويتر يسارع بحذف تغريدة الخطأ الفادح لـ”خامنئي”.. والكشف عن محتواها!

: سارع موقع تويتر بحذف “تغريدة” وصفت بالشاذة نشرها المرشد الإيراني ”علي خامنئي”، حيث استباح فيها دماء الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مستندا على نصوص دينية.
تحريض على العنف
واعتبرت إدارة “تويتر” أن التغريدة تخالف القواعد المتعارف عليها للمرشد الإيراني ” علي خامنئي”، وتسببت التغريدة التي وصفت بالشاذة والمريبة في ضغط المغردين مما إضطر “تويتر” لسرعة التعامل بحذفها كونها تحرض على العنف.
إغلاق حسابه
ووفقاً لنظام “تويتر” فإن هذا يعد خطأ فادح من جانب “خامنئي” كان يجب أن يُقابَل بإغلاق حسابه، إلا أن “تويتر” قام بتعليق النشر وحذف التغريدة.
تنافي العقواعد
وقال المتحدث باسم “تويتر” : هذه التغريدة من قبل المرشد الإيراني انتهكت شروط الخدمة الخاصة بتويتر وقد تمت إزالتها، وأكد أن ذلك ينافي قواعدنا أن نضع تهديدات بالعنف أو نرغب في الأذى الجسدي الخطير أو الموت أو المرض لفرد أو مجموعة من الناس.
صحيفة المرصد