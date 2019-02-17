بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأحد.. تعرف على سعر الدولار والعملات لافتتاح تعاملات الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 17 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.64 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
17/02/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4318
0.4308
الجنيه الاسترليني
61.5650
61.4118
الفرنك السويسري
47.4528
47.3347
الدولار الكندي
36.0446
35.9550
كرونة السويدية
5.1399
5.1271
الكرونة النرويجية
5.5201
5.5063
الكرون الدنماركي
7.2247
7.2068
الدينار الكويتي
157.0829
156.6922
الريال السعودي
12.7303
12.6987
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
53.9147
53.7806
XAR
2028.2179
2022.7450