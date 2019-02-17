مدير البرامج بقناة سودانية (24): جاهزون لرمضان

قال مدير البرامج بقناة سودانية 24 الأستاذ منتصر النور، إن برامج رمضان القادم يجري الإعداد لها، وإنه سيتم تقديم برامج جديدة في هذا الموسم، بالإضافة إلى برنامج منتصف الليل وبرنامج المسابقات، (فكر أنت في الخرطوم) الذي قطع العمل فيه شوطاً بعيداً، وأضاف النور في حديثه حسب صحيفة آخر لحظة إن برنامج المايسترو سيتم تبديله بآخر سيكون مفاجأة للجمهور، كما ستكون الدراما حاضرة في الشهر الكريم بأعمال جديدة يجري الترتيب لها، مضيفاً أن وجود الممثل جمال عبد الرحمن خارج البلاد سيحول عن تقديم النسخة الثانية من سلسلة اكس لارج في نسختها الثانية، ونفى منتصر استقالة المذيعة شهد المهندس، وقال إن شهد لم تتقدم بأية استقالة، وإنها بعيدة عن الشاشة لغياب البرنامج الذي كانت تقدمه، وهي الآن ضمن فريق المذيعات، ويمكن ظهورها في أي برنامج.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Ema
2019/02/17 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
هى دى ما صدقت زولا بلا موهبة ولا حضور ولا ثقافة تستقل شنو
عابد
2019/02/17 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
جاهزين بشنو باغاني واغاني ربنا يدمر اموالكم ويهلكها زي ما شغالين بيها في تمييع البنات والشباب شغالين تلهوا في الشباب ومفتكرين دا حل لكن انا اقسم لكم بالله قدر ما تشتغلوا من الهاء ياتي الضرر مضاعف لو صنعت شاب متعافى وبنفس الوقت شاب مايع وصايع طلع الصنفين الى الشارع ايهما سوف تكون مطالبه مقبولة .. اليوم الشاب السوي مطالبه مقبوله لدى الشارع لكن صناعتكم المخنسين والعاهرات ماذا تتوقع مطالبهم نريد حقوق للوطي والخول