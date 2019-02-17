تفاصيل جديدة في قضية رجل أعمال استولى على أموال الأدوية

حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم جنوب جلسة في الشهر الجاري لسماع أول شاهد اتهام في محاكمة رجل أعمال يمتلك شركتين ويواجه اتهاماً بالاستيلاء على أموال الأدوية.
وبحسب الاتهام، فإن المتهم يمتلك شركتين شركة للاستيراد والتصدير وأخرى للأنشطة المتعددة وتحصل عبر شركاته على النقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصص للأدوية البشرية بالسعر الرسمي من بنك الشمال الإسلامي فرعي جامعة إفريقيا والصناعات بحري بموجب توصيات لم تصدر من المجلس الطبي للأدوية والسموم تتعلق باستيراد أدوية بشرية وأخرى طبية ومعدات طبية.
الخرطوم: آيات فضل
صحيفة السوداني