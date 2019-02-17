بالصورة .. ظهور تماسيح برتقالية في ولاية أميركية… ما سر هذا اللون؟

لفت تمساحان، ظهرا في ولاية كارولينا الجنوبية، الأنظار بسبب لون جلدهما البرتقالي غير العادي. وذكرت شبكة CNN أن رجلاً اكتشف الزواحف في بِركة في بلوفتون ثم طُرحت تساؤلات حول سبب هذا اللون المميز.
ونقلت الشبكة عن ديفيد لوكاس من وزارة الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الجنوبية أن اللون قد يكون ببساطة بسبب الصدأ في أنابيب التصريف.
وأوضح: “خلال فصل الشتاء، تفضل التماسيح أن تحفر مكاناً ثم تغط في السُّبات، ومن المحتمل أن ينتهي الأمر ببعضها بالقرب من أنابيب الصرف التي تحتوي على قطع معدنية صدئة بداخلها”.
وفي نفس الوقت تقريباً سنة 2017، ظهر تمساح برتقالي آخر في بحيرة صغيرة في تشارلستون.
وتبدأ درجات حرارة الماء بالارتفاع في هذا الوقت من السنة في أميركا، مما يؤدي إلى خروج التماسيح من حالة السبات.
وقال لوكاس: “لا نرى التماسيح البرتقالية كل عام، ولهذا السبب تحظى باهتمام كبير”.
وعلى الرغم من الانبهار بهذه الحيوانات، ينبّه الخبراء الناس إلى ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة من هذه الزواحف.
يقول مدير التوعية في مختبر البيئة في نهر سافانا، ج. ويتفيلد جيبونز: “التماسيح هي كائنات مفترسة آكلة كبيرة”، “التماسيح هي مخلوقات رائعة، لكن من فضلكم تذكروا أنها حيوانات برية”، أي البقاء بعيدين 60 قدماً.
العربي الجديد