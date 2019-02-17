قال إن مسيرة الإنقاذ ليس فيها ما يخجل البشير: أزمات ومصاعب البلاد ابتلاءات ومحطات للتمحيص

البشير: من يتظاهرون حالياً ينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية
اعتبر رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية السودانية، عمر البشير، الأزمات والمصاعب التي تمر بها البلاد حالياً بأنها ابتلاءات ومحطات للتمحيص. وشدد على أن مسيرة الإنقاذ الطويلة لم يكن فيها ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد. وقطع بأن السلطة والحكم لم يكونا يوماً غاية من الغايات، وأوضح أنهما وسيلتان لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي.
وقال البشير، خلال مخاطبته مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية أمس السبت، إن الإنقاذ فجرت ثورة التعليم لتحرير العقول ومنح مزيد من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية. وأكد أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية وقال إن السودان لم يهزم ومستمر في مشروعات التنمية رغم الكيد والأزمات التي تواجهه.
وطالب البشير أعضاء الحركة لقيادة نفرة كبرى في الأحياء والفرقان في كل ولايات ومحليات السودان لتصميم برامج وأنشطة دعوية تزكوية للشباب والطلاب ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف.
فيما أكد الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار ومن شايعهم لهدم الدين وقيمه. وجدد التأكيد على العمل على وحدة السودان واستقراره. ودعا لتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني وتقوية صفه وأعلن جاهزية الحركة لتوحيد وتمتين صفها مع كافة القوى الإسلامية وقطع بأنها دعوية وسطية تقبل الآخر وفية لعهودها ودعا لخلق جبهة وطنية إسلامية عريضة.
وقدم الزبير لمجلس الشورى تشكيل الأمانة العامة للحركة وموجهات الخطة العامة لعملها في دورتها الجديدة، وأوضح أنها تمضي تحت شعار الرعاية والهداية وسيتم العمل خلالها بقوة في كل نواحي العمل الاجتماعي والفكري والثقافي والرياضي.
الخرطوم: الصيحة