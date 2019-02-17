توجيه بتوفير سلع بأسعار مخفضة وتفعيل التعاونيات

أكد وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، د.جعفر أحمد عبد الله على التزام وزارته خلال تنفيذها لمشاريع خطة العام ٢٠١٩ بمعاش الناس كهدف إستراتيجي، ووجه د.جعفر في اجتماع مجلس الوزير أمس، منسوبي الوزارة بالعمل على تنفيذ المشروع الرئيسي الذي تتبناه الوزارة المتمثل في معاش الناس، بإشراف مباشر من مدراء الإدارات، وشدد على عدم التراخي في جانب نشر وتفعيل التعاونيات بجميع محليات الولاية وتوفير سلع بأسعار مخفضة تخفيفاً لأعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وكبح جشع التجار الناشطين في السوق السوداء، في الوقت الذي أجرى فيه الوزير جولة تفقدية لجمعيات تعاونية بمحلية شرق النيل لتفعيل عملها وتنشيطها بغرض توفر السلع الإستراتيجية السبعة، إلى جانب تذليل أي معوقات إن وجدت، ليبلغ بذلك عدد الجمعيات التعاونية المفعلة بخمس محليات (١٢) جمعية، ونوه د.جعفر إلى اهتمام وزارته كذلك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تندرج تحت بند المعاش الناس.
ومن جهته أعلن مدير الإدارة العامة الصناعة د.مصطفى محمد صالح عن اكتمال كافة المشروعات المستهدفة للربع الأول من العام ٢٠١٩، مبيناً أن الخطط والبرامج تستوعب كافة التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها، وفي ذات الأثناء تلتزم الوزارة التزاماً كاملاً بالإستراتيجية الشاملة والمجازة على مستوى الأجهزة التنفيذية بولاية الخرطوم، وعلى مستوى الدولة.
صحيفة اخر لحظة.