الجزيرة تكمل صرف زيادة الأجور

أكملت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، صرف استحقاقات العاملين بالولاية من زيادة الأجور. وكشف مدير ديوان الحسابات بالولاية الأستاذ خالد محمد علي عبد الرحمن، اكتمال صرف زيادة الأجور بولاية الجزيرة.
وقال إن جملة كلفة الزيادة بلغت ٥٥ مليون جنيه لعدد ٦٣.٥ ألف عامل. وأعلن خالد عن اكتمال الترتيبات كافة لتسليم حساب الولاية الختامي للعام ٢٠١٨ لديوان الحسابات القومي.
وشدد على التزام الولاية الصارم بتنفيذ وتطبيق برامج وموجهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية. وأشار لاكتمال العمل في برنامج الدفع الإلكتروني بنسبة ٦٠% واستمرار العمل لإدخال كافة الوحدات الحكومية بالولاية ضمن برنامج الدفع الإلكتروني.
صحيفة السوداني.