الثروة الحيوانية تسن قوانين للأدوية البيطرية

شَرَعت وزارة الثروة الحيوانية والسّمكية والمراعي في سَن قانون للأدوية البيطرية، على أن تكون الوزارة المَسؤول الأول عن هذه الجزئية، بتحديد مَهام الوزارة والسُّلطات البيطرية، فيما يختص بأمر ترخيص وتسجيل شركات ومصانع الأدوية البيطرية، وتراخيص الصيدليات البيطرية وتسجيل المُستحضر البيطري. إلى ذلك، أعلن الوزير آدم دقاش، عن قيام ورشة خاصة بوضع الأدوية والمُستحضرات البيطرية بالسودان في مارس المُقبل، وقال أمس في تصريح صحفي عقب اجتماعه بالأمين العام للاتحاد العام للأطباء البيطريين، إنّ الورشة ستُقام تأكيداً على أهمية المُستحضرات البيطرية، ولأنها تُعد من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حَدٍّ سواء، مُشيراً الى أهمية تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية، لتأثيرها المباشر على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة.
وأكد رئيس اتحاد الأطباء البيطريين د. محمد أحمد بخت، أهمية قيام الورشة في مُناقشة مَوقف المُستحضرات البيطريّة، ودورها في تنمية وزيادة صادرات الثروة الحيوانية، والحفاظ على صحة الحيوان لزيادة الإنتاج والإنتاجية دعماً للاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي العربي، مُشيراً إلى حرص شركاء الإنتاج على حماية الثروة الحيوانية لتحقيق طفرة مُدعمة بالعلم، خَاصّةً أنّ السودان يتّجه للدُّخول في المُنظّمة العالميّة للتّجارة الدولية.
صحيفة السوداني.