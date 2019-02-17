أثار فيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه ناشطة سودانية وهي توزع شطائر البيتزا للمحتجين السودانيين أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض الأمريكي وقد عرفت الناشطة بأنها تنتمي للجنة المعلمين السودانيين بالولايات المتحدة الأميركية .
رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع المشهد بتعليقات داعمة لمبادرة البيتزا حيث كتب أحدهم قائلاً : (المظاهرات عندكم تفتح النفس شي بيتزا وشي آيسكريم وشوارع نضيفه و ماف بمبان وقروشكم دولارات) بينما قال آخر:(يا سلام عليك ياهو أصلكم يا بنات بلدنا يا كنداكات الزمن الجميل بإذن الله يا ستات الشرف ياتيجان رؤسنا شرفتونا بره وجوه التحيه لكم بنات بلادي و ياهو كرمكن ما انو خيرنا وزادنا شكراً ليك).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: وقفة احتجاجية للسودانيين بـ(البيتزا) أمام البيت الأبيض الأمريكي