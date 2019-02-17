فرنسا.. “السترات الصفراء” تحتفل بمرور 3 أشهر على بدء احتجاجاتها

واصل حراك “السترات الصفراء” في فرنسا، الأحد، مظاهراته للشهر الثالث على التوالي؛ احتجاجا على تردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد.
واحتشد المئات من المتظاهرين في شوارع باريس وفي مقدمتها شارع الشانزليزيه وسط باريس، وساروا إلى ساحة شون دو مارس، المحاذية لبرج إيفل.
فيما اجتمعت مجموعة أخرى في ساحة الجمهورية، محتفلين بمرور 3 أشهر على انطلاق احتجاجاتهم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بتوجيه عناصر من الشرطة “إساءات لفظية” إلى صحفيين اثنين وضربهما بالهراوات أثناء تغطيتهما مظاهرات باريس.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في مظاهرات السبت 5 آلاف شخص في باريس دون وقوع أية أعمال شغب، و41 ألفا و500 في عموم البلاد.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف؛ حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، لقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من ألفي شخص، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، تم حبس ألف و796 منهم.
باريس / الأناضول