إبعاد النائب الأول “بكري حسن صالح” من قيادة الحركة الإسلامية

في خطوة مفاجئة أزاح مجلس شورى الحركة الإسلامية، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، من منصب نائب الأمين العام للحركة الإسلامية في دورة الانعقاد الجديدة .
وفي الوقت الذي أبعد مجلس الشورى بكري والمهندس حامد صديق، جدد الثقة في النائبين الآخرين نائب الرئيس السابق، حسبو محمد عبدالرحمن ود. رجاء حسن خليفة حي للأمين العام (4) نواب .
واعتمد وبحسب صحيفة آخر لحظة، كلا من الوزير الأسبق علي كرتي والوالي الأسبق صلاح علي آدم، والوزير السابق د. أحمد الكاروري، نواباً جدد بعد استحداث منصب جديد ليصبح نواب الأمين العام (5) نواب .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Sabir
2019/02/18 at 9:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ..
وبأسهم بينهم شديد ..
ويقاتلون الناس من وراءِ جُدُر ..
وااحد من النااس
2019/02/18 at 10:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
حركة اسلامية حركة اسلامية وقايمين وقاعدين ومؤتمرات ( نسمع جعجعة ولا نري طحينا ) وفي الآخر هم شوية لصوص اجتموا علي سرقة خيرات الوطن وافقار المواطن باسم الدين … لعنه الله عليكم والاسلام برئي من فعائلكم ياشويه لصوص وحرامية وعليكم من الله ماتستحقون … حسبنا الله ونعم الوكيل.