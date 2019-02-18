توجيهات بإيقاف بيع العقارات الحكومية بالخرطوم

قررت لجنة الاستثمار بمحلية الخرطوم تصميم خارطة استثمارية جديدة تصطحب كل المتغيرات في مجال الاستثمار من واقع تخطيطي مع النشاطات الجديدة والمستحدثة حسب المتغيرات الديمغرافية للمدينة.
ووجه الاجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية حسن إبراهيم بعدم التصرف وتخصيص أي موقع استثماري جديد إلا عبر اللجنة المختصة، وإيقاف التصرف بالبيع في المواقع والأصول العقارية الخاصة بالمحلية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة وضماناً للموارد المالية العقارية المتجددة.
وقرر حصر جميع المواعين الاستثمارية العاملة واستنباط موارد استثمارية جديدة عبر تغيير النشاطات واستخراج القرارات التخطيطية وشهادات البحث الخاصة بالأسواق التاريخية والمواقع الأخرى بالتنسيق مع التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الرئيسة المسؤولة عن التصرف في الأراضي الحكومية.
وأمن الاجتماع على تفعيل تحصيل المواعين الاستثمارية وفقاً لموازنة الأداء والبرامج للعام الجاري باعتبارها أهم الموارد المالية لتمويل الموازنة ويقع عليها العبء الأكبر في تسيير المشروعات التنموية.
صحيفة السوداني