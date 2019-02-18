إغلاق عدد من المدارس الخاصة بمحلية أمبدة

كشف معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيلي عن إغلاق عدد من المدارس الخاصة بالمحلية بسبب عدم التزامها بالضوابط والقوانين المتعلقة بالبيئة التعليمية.
وأكد فضيلي خلال الطواف الإعلامي لمحلية أمبدة الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم أمس، حاجة المحلية إلى أكثر من (400) روضة لسد النقص في التعليم قبل المدرسي، وأقر بوجود ازدحام ببعض الفصول الدراسية والحاجة إلى إنشاء 72 فصلاً لفك الاختلاط، مؤكداً انحسار التسرب وسط التلاميذ خلال السنوات الماضية بسبب جهود المحلية في توفير المعلمين والكتاب والإجلاس بالريف، مشيراً إلى أن إجمالي التلاميذ بمحليته يبلغ (280) ألف تلميذ وتلميذة وهو ما يمثل تعداد تلاميذ 4 ولايات.
الخرطوم: ساجدة دفع الله
صحيفة السوداني