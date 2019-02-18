معتز: سياسات “قوية” للقطن خلال أسبوعين

كشف رئيس مجلس الوزراء م. معتز موسى، عن إصدار سياسات جديدة للقطن وصفها بأنها “قوية” خلال الأسبوعين المقبلين، وأعلن عن تعزيز قدرة البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية برفع رأس مالهما في غضون أسبوع خدمة لصغار المزارعين.
وأكد موسى خلال حديثه في منتدى: (الجمعيات الإنتاجية الواقع والتحديات) الذي نظمه القطاع الاقتصادي بأمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني، يوم الأحد، أهمية التخطيط السليم للسياسات الاقتصادية.
وقال إن الدولة طبقت سياسات تشجيعية في مجال القمح، وكان السعر أعلى من المستورد بخمسين في المئة، وهذا العام سنطبق هذه السياسات في القطن لما له من دور كبير في رفد الخزينة بالعملات الحرة.
وأشار إلى أنه تمت زراعة ٧١٢ ألف فدان من القمح هذا الموسم، مؤكداً الاستعداد للموسم الشتوي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث تمت زراعة ٨٠ ألف فدان تقاوى للموسم الشتوي، مبيناً أن السودان يتمتع بموارد طبيعية هائلة وكادر بشري يستطيع أن يجابه التحديات لنهضة وتطوير البلاد.
وقال موسى إن الدولة تسعى جاهدة لتشغيل الشباب، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيكون الاجتماع الأول للجنة العليا لتشغيل الشباب ومناقشة قضاياهم والتحديات وحل مشاكلهم وإطلاق قوتهم للإنتاج حتى ينهضوا بالبلاد إلى الأمام.
شبكة الشروق
1 التعليقات
سوداني حزين
2019/02/18 at 4:30 م (UTC 2) رابط التعليق
قلنا ليكم من زمان سياسة ناكل ممانزرع ضيعت مشروع الجزيرة وهو في الاساس عمل لزراعة القطن بي أنواعه المختلفة منذ طويل وقصير التيلة لكن تهوركم واندفاعكم جعلكم تحطمون المشروع بي ايديكم زكرت أكثر من مرة أنه أذا أردت سفينة محملة بالقمح من السهل ان تجدها أما في وسط البحر أو راسية علي الشواطي ولكن من الصعب أن تجد سفينة محملة بالقطن واسعار القطن في أرتفاع وان هنالك ثلاث دول تحتكر القطن امريكا والهند والصين وان الصين تعتبر اكبر مستورد للقطن في العالم والمصرين بينتجوا قطن والقطن بيدخل في صناعات كثيرة منها الاقطان والشاش للمجال الطبي خلاف المجالات المتعارف علية والله لو كنتوا مسكتوا في القطن وطورتة الانتاجية كان طلعتوا لبر الامان بس تقول شنو غير حسبي الله ونعم الوكيل