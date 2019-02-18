ضبط أخطر معتادي جرائم سرقة السيارات

تمكنت دائرة المباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة سرقة السيارات من القبض على شبكة من أخطر معتادي سرقات السيارات وتفكيك أجزائها بورشة بمنطقة الوادي الأخضر بشرق النيل، والقبض على (4) متهمين بينهم أجنبي. وتفيد متابعات (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) بأنه في ظل متابعة إدارة مكافحة سرقة السيارات الكثير من البلاغات الواردة بخصوص سرقات السيارات، تم تشكيل (3) أتيام ميدانية تحت إشراف المقدم ياسر عبد القادر مدير الإدارة للحبث والتقصي، حيث توفرت معلومات عن وجود نشاط إجرامي من شبكة تعمل على سرقة السيارات وتشليع أجزائها وبيعها كقطع متفرقة بمنطقة شرق النيل، وبموجب المعلومات الواردة تمت مداهمة الموقع في الساعات الأولى من الصباح، وضبط كميات كبيرة من قطع وإسبيرات السيارات، وضبط أكثر من (8) مركبات تمت سرقتها من مختلف مناطق العاصمة، كما تم العثور على عدد من لوحات المركبات الحكومية والخاصة، وتم القاء القبض على (4) متهمين بينهم أجنبي، ويجري التحري معهم بواسطة الملازم أول محمد بادي توطئة لتقديمهم للمحاكمة. وأكد مدير العمليات بدائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم العميد امين سعيد محمد إدريس، قدرة دائرته عبر الأفرع الميدانية بمختلف المحليات وإدارة مكافحة سرقة السيارات، على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات، وتحقيق الطمأنينة العامة.
صحيفة الانتباهه.