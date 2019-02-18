الإعدام شنقاً لشاب أُدين بقتل صديقه بسبب (ثياب)

أصدرت محكمة الجريفات وام دوم امس، عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة شاب ادين بقتل صديقه ضرباً اثر مشاجرة بينهما حول ثياب، وذلك بمنزلهم بحي القادسية بشرق النيل، وذلك بعد تمسك اولياء الدم بالقصاص. وادانت المحكمة الشاب بالقتل العمد لعدم استفادته من الاستثناءات ودوافع المسؤولية التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبهها، وبخيار اولياء الدم تمسكوا بحقهم في القصاص، وحسب تفاصيل البلاغ فإن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم الذي كان في حالة سكر، في محل سكنهم حول ملابس يرتديانها سوياً، وعلى اثرها قام المتهم بضرب المجني عليه، ومن ثم القاه في ميدان وتوفي بعدها متأثراً بجراحه، وتلقت شرطة حلة كوكو بلاغاً عن الحادثة وباشرت إجراءاتها حول الحادثة بتدوين بلاغ بالقتل العمد وارسال الجثمان للمشرحة، ليؤكد الطبيب الشرعي انه توفي نتيجة الاصابة التي تعرض لها. وبتحريات الشرطة حول المجني عليه القت القبض على (3) متهمين اخضعتهم للتحقيقات بتهمة القتل العمد، وعقب اكتمال التحريات قدمتهم للمحكمة التي شطبت الاتهام في مواجهة اثنين منهم ووجهت التهمة للثالث، واستمعت لجميع اطراف القضية وما تقدم من بينات ادانته بالعقوبة اعلاه.
الانتباهه.