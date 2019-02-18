حميدة: 25% من ميزانية الصحة تذهب للتدريب

أعلن بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم أن 25%من ميزانية الوزارة تذهب للتدريب وذلك لإيمان الوزارة العميق بأهمية التدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة ولاية الخرطوم مع مديري مستشفيات ولاية الخرطوم اليوم بمباني الوزارة.
وكشف حميدة أن الوزارة تسعى إلى تقنين عمل النواب في المستشفيات وربط الحاجة الحقيقية بالربط السريري حتى تستطيع الوزارة معرفة الحاجة الحقيقية للنواب بمستشفيات الولاية.
في وقت أكد فيه حميدة أن مراكز التدريب سوف يتم تفعيلها من قبل مجلس التخصصات الطبية حتى تستطيع المراكز معرفة الحاجة الحقيقية لها ومن ثم ضبط وتقنين وجود النواب في الوحدات الصحية.
وقال حميدة إن وزارة الصحة ولاية الخرطوم عملت على توزيع الخدمات الصحية حسب حاجة المواطن لافتا إلى أن الرعاية الصحية الأولية شهدت توسعا واستقرارا في الفترة الماضية إضافة إلى زيادة الأسرة في العناية المكثفة بالمستشفيات، في وقت أكد فيه حميدة أن أداء المستشفيات في الفترة الماضية كان جيدا، وأرجع ذلك لوجود المديرين، موضحا أن مهمة المديرين هي تكليف وتطوع في المقام الأول.
سونا.