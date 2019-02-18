فيصل يبحث مع مسئول أمريكي الحواربين البلدين

بحث مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم والمساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الامن القومي سيريل سارتر، يرافقه مدير دائرة إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي دارين سيرايل ، سير المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية التزام السودان بالحوار مع الولايات المتحدة في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي عقب لقائه مساعد رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم: “عقدت لقاءً مثمرا وبناءً مع مساعد رئيس الجمهورية وجئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب”.
وأوضح أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرا إلى أهمية أن تحترم الحكومة حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في ذات الوقت من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.
وأكد سيريل أنه ومع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي وأنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان، لافتا إلى أنه ومن خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما إلى شراكة قوية.
سونا؟
1 التعليقات
AL-WAHAM
2019/02/18 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق
اتوقع يطلع واحد يقول ده امريكي كوز
وما عارف “شنو كده” بس