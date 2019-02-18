تجديد اتفاقية مكافحة التراكوما بالبلاد

وقعت وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة إنقاذ البصر ومقرها لندن، اليوم على تجديد اتفاقية عمل المنظمة لخمس سنوات قادمة في مجال مكافحة التراكوما بالبلاد.
ووقع عن حكومة السودان وزير الصحة الاتحادي، الخير النور المبارك، فيما وقع عن المنظمة مديرها العام، سايمون بوش.
وأكد وزير الصحة خلال مراسم التوقيع على الدور الكبير الذي تقوم به منظمة إنقاذ البصر، مشيدا بعملها في ولايات دارفور في مجال مكافحة مرض التراكوما.
وأكد على دعم المنظمة لاستمرار عملها بالصورة المطلوبة وتوفير المعينات المطلوبة. وأضاف أن الاتفاق يهدف الى تأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال مكافحة التراكوما واجراء العمليات الجراحية والثقيف الصحي واجراء المسوحات المتعلقة بمرض التراكوما في جميع ولايات السودان، الى جانب تطوير مؤسسات الخدمة الصحية.
وفي السياق كشفت المنسق القومي لبرنامج مرض التراكوما نائب مدير مكافحة العمى بالصحة الاتحادية، بلقيس الخير الشفيع، الدور الكبير الذي تقوم به منظمة إنقاذ البصر، في مجال مكافحة مرض التراكوما، فضلا عن تدريب الكوادر وتأهيل المؤسسات، مبينة أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ ما تبقى من أعمال.
سونا.