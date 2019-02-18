حمور: تنشيط الصادرات البستانية

تعكف الوكالة الوطنية لتأمين و تمويل الصادرات هذه الأيام على تنشيط الصادرات البستانية، مستهدفة عددا من الأسواق العالمية.
وقال أحمد حمور مدير الوكالة في تصريح لـ(سونا) “إن الصادرات البستانية من القطاعات الواعدة لذلك تجد منا في الوكالة الوطنية لتأمين و تمويل الصادرات كل اهتمام”، وأضاف “إننا نستهدف أسواقا للصادرات البستانية وهي دول الخليج وأوربا والسعودية”، وأشار إلى زيادة المساحة المزروعة من 330 ألف فدان في عام 2010 إلى 650 ألف فدان في عام 2017 و زاد الإنتاج من 2.4 مليون طن إلى 3 ملايين طن من الخضر و الفاكهة بأنواعها المختلفة.
وأشاد بمراكز خدمات الصادرات البستانية، ووصفها بأنها تمثل أهم البنيات التحتية في القطاع، داعيا إلى الاهتمام بها و تشجيع التوسع فيها و تطوير الموجود منها و العمل على حل مشاكلها بتوفير التمويل المناسب لها و غيرها من المشاكل التي تعترض هذه المراكز واقترح قيام محفظة لتطوير القطاع.
من جهة أخرى دعا إلى إنشاء مزيد من المسالخ للحد من تصدير الحيوانات والمواشي الحية والاستفادة من الميزات التنافسية للسودان في هذا المجال والتركيز على صادر اللحوم المصنعة.