رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر

قال رئيس مجلس الوزراء، القومي السوداني، معتز موسى، وزير المالية، إن الحكومة تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، متوقعاً أن تغير المعادن خارطة السودان الاقتصادية.
وأفاد موسى، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع، بأن الدراسات أثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن، حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.
ونوه بأن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الأفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام، مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة.
وتابع “هذه التحديات تفرض على هذه الدول واجباً أخلاقياً لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقانة”.
وأكد موسى التزام الحكومة بفتح أبواب السودان للمستثمرين تحقيقاً للشراكات النافعة، مشيراً إلى وجود قانون استثمار جاذب ومشجع، خاصة في مجال التعدين.
شبكة الشروق