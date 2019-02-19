اتحاد المخابز: المطاحن توفر (50) ألف جوال دقيق يومياً للخرطوم

أكد اتحاد المخابز، التزام المطاحن بتوفير الحصص المقررة من الدقيق للمخابز، وقال إنه يعمل على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انسياب الدقيق من المطاحن حتى وصوله للمخابز ومنها إلى المستهلك. وأعلن الاتحاد توفير المطاحن لحوالي 50 ألف جوال دقيق يومياً للخرطوم.
وقال رئيس الاتحاد، يحيى موسى عبد القادر، لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن الأجهزة الأمنية لديها في كل محلية وحدات مراقبة ومتابعة لعمليات انسياب الدقيق، بجانب متابعتها لتوزيع الخبز بالمخابز بصورة دورية، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في ضبط حركة الدقيق بالمطاحن والمخابز وتوفره بالصورة المطلوبة، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، مضيفاً أن دعم الحكومة لسلعة الدقيق، أسهم في استمرارية عمل المخابز وتوفر الخبز بها.
صحيفة السوداني