لجنة برلمانية: جهات حكومية تنشئ شركات دُون علم “المالية”

أكّد رئيس لجنة الحسابات والمظالم العامة بالبرلمان إسحق بشير جماع، إنشاء هيئات حكومية لشركات دُون علم وزارة الماليّة الاتحاديّة، وَشَدّدَ على أنّ تلك الجهات تتقدّم مُباشرةً عبر مُستشارها القانوني لمُسجِّل الشركات ويتم إنشاء الشركة دُون أن تعلم عنها وزارة المالية شيئاً.
وكانت لجنة برلمانية قد كشفت في تصريحٍ سابقٍ، عن وجود (273) شركة حكومية لا تُورد أرباحاً لوزارة المالية من جُملة (300) شركة حكومية.
وقال جماع في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إنّ اجتماعاً سيلتئم اليوم “الاثنين” بين المراجع العام الطاهر عبد القيوم ورئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، مُبيِّناً أنّ لجنته ستحضر الاجتماع، وأوضح أنّ الاجتماع سيُناقش مُستجدات التقرير والخطوات التي قام بها المراجع العام منذ تقديم تقريره للبرلمان في نوفمبر الماضي، فضلاً عن مُشكلات الشركات الحكومية، وقال: “المُشكلة أنّ وزارة المالية لا تعلم عن كَثيرٍ من الشركات الحكومية كونها يتم إنشاؤها بغير علمها”.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2019/02/19 at 4:14 م (UTC 2) رابط التعليق
تجنيب مقنن….ديل طالعين على من يا ربى؟؟؟؟؟؟؟؟