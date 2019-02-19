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اقتصاد وأعمال

2019/02/19

2019/02/19


العمل يرهن إصلاح الخدمة المدنية بالالتزام السياسي


قردة

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رَهَنَ وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بحر إدريس أبو قردة، أنّ عملية إصلاح الخدمة المدنية بالتزام سياسي صارم لإنفاذ مطلوبات الإصلاح، وأضاف في الورشة القطاعية للشمال بمدينة مروي أمس أنّ عملية الإصلاح يجب أن تتم من القاع إلى القمة لا عمل نخبوي مركزي، وكشف أبو قردة عن 54 محاولة سابقة لإصلاح الخدمة المدنية كان ينقصها جانب الالتزام السياسي والتحديد الدقيق والمُباشر للمُشكلات، وغياب الشفافية في التعامل مع المشكلات، ودعا أبو قردة إلى تغيير السلوك العامل لدى الفرد العامل بترك القيم السالبة وتعزيز القيم الإيجابية والمُشاركة في صنع القرار وعدم الركون لمن يُقاومون التغيير، وطالب العاملين بالخدمة المدنية إلى طرد الإحباط والعمل بِهمّة لزيادة الإنتاج والإنتاجية بما يضع بلادنا في مصاف الدولة المُتقدِّمة.

صحيفة الصيحة.

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