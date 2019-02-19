إنسياب حركة الشحن و(4) لجان لدراسة أوضاع العاملين بالميناء الجنوبي

أكدت النقابة الفرعية لهيئة الموانى البحرية أن عمليات حركة الشحن والتفريغ بالميناء الجنوبي تسير بصورة طبيعية، في وقت نفت فيه وجود إضراب بالميناء.
واوضح مصدر مسؤول بالنقابة لــ(smc) إن ادارة الهيئة إنخرطت في (4) لجان بالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة النقل والمالية لدراسة اوضاع العاملين بالميناء الجنوبى (ميناء الحاويات) ووضع المعالجات للعاملين، مشيراً إلى ان اللجان باشرت اعمالها لوضع آليات لحفظ حقوق العاملين.
الجدير بالذكر أن اللجان ستدرس الحالات الفنية والاقتصادية والمالية الى جانب المسؤولية الاجتماعية و حقوق العاملين ، مؤكداً السعى لمعالجة اوضاع العاملين.