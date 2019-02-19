بدء محاكمة مهرب سلاح من كردفان لكسلا

شرعت محكمة الارهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال امس ، في محاكمة رجل أربعيني ضبط مهرباً بنادق كلاشنكوف من الدبيبات الى ربك على متن عربة بوكس .
وكشف شاهدا الاتهام «نظاميان» لقاضي المحكمة د.اسماعيل ادريس ، عن ورود معلومات اليهم تفيد بان المتهم يهرب الاسلحة على متن عربة بوكس من الدبيبات بولاية جنوب كردفان الى ربك بالنيل الابيض، ولفت الشاهدان الى ان المتهم وفي يوم الحادثة تم رصده يعبر ( كوبري ) ربك وصولاً الى منزله، مؤكديْن بانه تمت مداهمته باوامر تفتيش وعثر على العربة البوكس بفناء منزله وبتفتيشها ضبط بخلفيتها ومقدمتها على (42) سلاح كلاشنكوف، ليتم اقتياده وتحريك بلاغ في مواجهته وتقديمه للمحاكمة، منوهين الى ان المتهم وبالتحري الميداني معه اقر بترحيله العربة التي ضبط بها السلاح لصالح شخص ما لولاية كسلا وبمقابل مالي ، فيما قطعت المحكمة جلسة اخرى لسماع المتحري .
صحيفة الانتباهه.