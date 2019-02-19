القبض على معتادي جرائم (الخطف) في بحري

تمكنت مباحث فرعية بحري، من القبض على مجموعة من معتادي جرائم الخطف بواسطة المواتر وضبط (4) مواتر يتم استخدامها في عمليات الخطف، وذلك عقب كثرة بلاغات الخطف بمنطقة بحري شرق والصافية تم تشكيل فريق للمراقبة ورصد المعلومات تحت قيادة الملازم عبد الله يحيى وإشراف المقدم شرطة مأمون فيصل رئيس الفرعية، حيث تم القبض على (4) متهمين وهم يقومون بخطف شنطة من إحدى الفتيات بمنطقة كافوري وضبط تلفونات مسروقة مدون بشأنها بلاغ بقسم الشقلة وبالتحري الدقيق أقر أحد المتهمين بسرقة (15) هاتفاً من منطقة شرق النيل، كما تمكن الفريق من القبض على (2) من معتادي جرائم الخطف وضبط (2) موتر وسط بحري جوار ميدان عقرب يجري التحري معهما حيث يقوم المتهمان بطمس لوحات المواتر عن طريق الشريط اللاصق للحيلولة دون معرفة الأرقام الحقيقية، كما تمكن فريق آخر من فرعية مباحث بحري بقيادة الملازم أول حسن صلاح من إنهاء نشاط عصابة كسر المحال التجارية بالمحطة الوسطى والتي استهدفت محال الموبايلات ومحل لمشغولات الفضة، حيث تمكن الفريق من القبض على (8) من معتادي الكسر بمنطقة المنارة بكرري بعد توافر المعلومات عن تواجدهم بالمنطقة وبالتحري الدقيق، أقروا بالسرقات مرشدين على أماكن السرقات والكيفية التي تمت بها وتم ضبط عدد كبير من المسروقات تم وضعها كمعروضات في البلاغ وتحريز أدوات الكسر (سيخ) وضبط (10) تلفونات كبيرة مختلفة الماركات وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المادة (174) من القانون الجنائي .
وفي ذات السياق استطاعت مباحث فرعية بحري فك طلاسم بلاغ سرقة حاوية بكامل محتوياتها بمنطقة كافوري تقدر بحوالي (3) مليارات جنيه والقبض على (2) من المتهمين عقب إجراءات البحث والمراقبة من فريق المباحث تحت إشراف المقدم شرطة مأمون فيصل رئيس الفرعية وبالتحري مع المتهميْن أقرا بسرقتهما لمحتويات الحاوية خلال فترات زمنية متباعدة ومن ثم تم سحب هيكل الحاوية وتقطيعها وبيعها بالأوزان، حيث كان الشاكي خارج البلاد وتم استرداد معدات لورشة نجارة وطاقم كامل لبنشر سيارات، إضافة إلى أدوات اللحام وأرشد المتهمان إلى (5) من مستلمي المال المسروق يجري التحري معهم وبمنطقة الصافية استطاعت مباحث فرعية بحري من كشف بلاغ سرقة لأحد المنازل، وذلك عقب إبلاغ الشاكي بفقدان (1850) دولاراً أمريكياً و (1000) ريال سعودي إضافة لـ(20000) جنيه سوداني من داخل دولاب بغرفة بالمنزل، حيث تم تشكيل فريق بقيادة الملازم أحمد بابكر وبالتحري وملاحظة طريقة السرقة، اتضح أن السرقة داخلية وبتكثيف التحري تم القبض على المتهم بضاحية شمبات الذي يمت للشاكي بصلة القرابة الذي اعترف بارتكابه للسرقة والتصرف في بعض المبالغ السرقة بشراء مستلزمات شنطة زواج تم وضعها كمعروضات، كما تم استرداد كميات كبيرة من المبالغ المسروقة وفتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي توطئة لتقديمه للعدالة .
وأشاد العميد شرطة أمين سعيد محمد إدريس، مدير العمليات بدائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم، بالجهد الذي ظلت تضطلع به فرعيات المباحث في كشف الجرائم وتدوين البلاغات المختلفة مؤكداً الاستمرار في العمل المنعي والكشفي لمختلف الجرائم والبلاغات تحقيقاً لأمن وطمأنينة المواطن.
الخرطوم : الانتباهة