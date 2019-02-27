ثقافة وفنون
خطأ فادح من المذيعة “إسراء سليمان” يعرضها للانتقادات والسخرية
تعرضت مذيعة قناة النيل الأزرق إسراء سليمان لسخرية واسعة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد وقوعها في خطأ فادح أثنا تقديمها لبرنامج (مساء الجمعة) .
حيث أخطأت في اسم الصحفي الكبير “الزبير سعيد” ونادته باسم الناقد المعروف “السر السيد”، بينما قامت بتبرير خطأها ذاك بطريقة مضحكة للغاية .
حيث اعتذرت لـ”لزبير” وبحسب صحيفة السوداني، بحجة إنها تستضيف “السر السيد” كثيراً خلال البرنامج مما جعل أسمه مكرراً على لسانها .
الخرطوم (كوش نيوز)
7 تعليقات
بسيطة يا ناس خطأ غير مقصود ودائما نجد العذر للجميلة اسراء سليمان
لا خطا فادح ولا يحزنزن قولوا بس عايزين تنتقضوا فقط يعني شنو لو قالت ليهو السر السيد ولا السر سجم في مزيعة قبلها اخطأت عديل في كلام الله الواحد وفي رجل اعمال مشهور كلنا عارفينه ذكر مثل شعبي وقال دي آية من القرآن الكريم هسع بالله ياتو خطا فادح في رايكم قولوا بس عاجباكم حلاوتها وأنا بقولها عديل عاجباني سماحتها عشان كده اتفشيت فيكم يقوموا ناس النيل الازرق يصدقوا كلامكم ده ويوقفوها من الشغل ويخلوا لينا المذيعات البيمطقن في خشمن ذي المرة البتتوحم وبتآكل في تراب البحر ويخلوا خشمنا ملح ملح ونطفش نحن من التلفزيون والنيل الازرق قولي قولك يا إسراء مافي زول بيعمل ليك حاجة بي حقك سماحة وحلاوة عيني باردة
سبحان الله وجدت العذر للمذيعة ولم تجد العذر لرجل الاعمال جمال الوالي وهوةلم يخطئ مع العلم بان الخطأ ليس عيبا ولكن ترصد اخطأ الناس ليس عيبا قوم لف
جميلة فعلا ربنا يحفظها … في حد ممكن يدينا ايميلاها ولا اي طريقة للتواصل انا جادي ما بمزح ممكن تكون من نصيبي
قــــــول واااااااااي
عشان نديك رقم تلفونها
لفتة كويسة منك يا سوداني كان خليتوا لينا السياسة لاهلها وغلبتو لغة المصلحة زواج وكدا احسن ليكم وافيد للبلد … كان الموضوع تم اعزمني وان شاء الله اجيك ومتبرع ليك بخروف
وهل هذا يعتبر خطأ فادح ؟؟ و ملذا لو اخطأت في آية من القرآن ؟؟