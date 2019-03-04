شاب سوداني مُلحد يدعم ثورة الثياب البيضاء يثير سخط مواقع التواصل

أثار شاب سوداني مُلحد ومثلي يدعى “أحمد عمر” يدعم ثورة الثياب البيضاء لطالبات الأحفاد، جدلاً و سخطاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الشاب في عدة صور وهو يتشبه بالنساء من ارتداء للثوب السوداني وضفيرة شعره ويعلق أقراط على أذنيه، وفي صور أخرى في أوضاع مُخلة أثارت سخط متصفحي مواقع التواصل، وتضجرهم بعد أن حسبوه على الثوار ضد النظام السوداني.
وجاءت التعليقات : الاخو أو الاخت، انت فاهم الثورة غلط دي ثورة توعية، ضد الفساد وانت عاوز تخلي البلد ام الفساد، انصحك امشي اعمل ثورتك دي في الدنمارك دي ثورة رجال و كندكات يعني ما فيها جنس تالت.
وعلق الداعية الإسلامي محمد هاشم الحكيم قائلاً : ” اغرب شيء عندما يقول النشطاء ان هذا يعبر عن الثورة بطريقته وفق ثقافته !!
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء”،حوشوا عنا سفهاءكم.
وكان الشاب قد أعلن علي صفحته إلحاده وأنه مثلي، ووجد بعض الدعم والتأييد من اصدقاء صفحته، وعندما ناقشه أحدهم بأدلة شرعية سب الذات الالهية.
بينما ظهرت له عدة منشورات داعمة لتجمع المهنيين، إلا أن ذلك عده البعض إساءة للثورة و إشانة لسمعتها، للحد الذي أدى إلى إعلان معارض عن تراجعه عن ثورة تأتي بأمثال هؤلاء الملحدون.
وعلق “صاحب البؤساء” انا الان اكثر وعي من قبل انا ادعم احمد واحب ان اراه وامثاله في شوارع الخرطوم في كامل حريتهم وبالقانون بعيدا عن اي تخلف وسطحية علينا تقبل جميع السودانيين لا يجب ان نفصل الحرية علي مقاساتنا ونسقطها علي الاخرين . نعم لحقوق المثليين نعم للثورة لا للعسكر #يسقط_بس
الخرطوم/ريم منصور/النيلين
30 التعليقات
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عباس
2019/03/05 at 4:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
صارت فبركة الأخبار والأحداث سمة قبيحة في العالم الافتراضي هذه الأيام …
الصورة الأولى لا تعبر عن بنات الأحفاد من قريب أو من بعيد الصورة بكل وضوح تجسيد للتراث السوداني وهي ذات قيمة فنية وتاريخية عالية جداً ، كل لمسة فيها تعتبر منهجا متكاملا في سلك الفلكلور، الشلوخ والزمام وعقد الخرز والضفيرة والمفحضة .
هل وضع كل هذه اللمسات من أجل دعم بنات الأحفاد ؟ من أين أتى بكل هذا الزخم الثراثي وتحديدا “المفحضة”
اما الصورة الثانية فأيضا تفاصيلها أكبر من مجرد حلاقة شاذة على مجتمعنا ، توجد أعمال يدوية وتوجد مجموعة من الكتب وتوجد كاميرا ، الأمر يشبه ورشة عمل وعمل فني أيضا … وبعد يومين وبمثل سيناريو الطفل البرازيلي ستنجلي الحقيقة.
ويا محمد هاشم الحكيم دع التسرع للعامة والبسطاء وسبق العقل العاطفة.
عبدالله البشير
2019/03/05 at 4:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا مخطط تدريجي صهيوني لو وجد وكان مثل هذا المخلوق موجود فعلا وبهذة الصورة الفجة والكلام المقيت المقرف المنشور فلابد من تنفيذ حكم شرعي رادع لكيلا لاينتشر هذا العفن فى مجتمعنا الاسلامي الحنيف … وياريت ياناس النيلين لاتنشروا مثل هذة الاخبار التي ليس منها طائل اللهم عافنا واعف عنا ولاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وردنا الى دينك ردا جميلا فأنك ولي ذلك والقادر علية
ادريس
2019/03/05 at 5:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياخى مناضلي الجلكسيات ديل لا عاجبهم مسلم لا عاجبهم كافر…ولا عارفين مرشحهم للرئاسة منو…ولا عارفين حا تسقط كيف…ولا عارفين حايعملوا شنو لو سقطت (وهى ما بتسقط ) …ولا عارفين الفرق بين التظاهر والتمرد…
…بس الواحد يرسلوا ليهو رسالة واتساب يلبس بنطلونوا الناصل ويجرى…
Ahmed
2019/03/05 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياادريس اسال شيخك محمدعثمان وريس حزبك؟ وقول ليهو ليخرج وينفي انه لم يكن- صقر اي -مثلي-؟ وارجع لفديو تراجي؟ لماذاشيخك لم ينفي بماجاء في الفديو انه كان له علاقة رجل ادي الي هدم اسرة وانتحار زوجة المنتحر ؟ ليس فرق بين شيخك وهذا الشاب؟ وماذا فعلتم بعلم خشم الخربة؟ ليس فرق بينكم وهذا؟ انتم افسق من جاء في وجه الارض لاتلفقوالحقائق بني لوط خسف االله بكم مليون مرة تحت الارض؟ وطالما انت تدافع عنهم مثل شخك الصقر انت واحد منهم ياملحد؟؟؟؟؟؟
Ahmed
2019/03/05 at 10:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياادريس اسال شيخك محمدعثمان وريس حزبك؟ وقول ليهو ليخرج وينفي انه لم يكن- صقر اي -مثلي-؟ وارجع لفديو تراجي؟ لماذاشيخك لم ينفي بماجاء في الفديو انه كان له علاقة برجل ادي الي هدم اسرة وانتحار زوجة المنتحر ؟ ليس فرق بين شيخك وهذا الشاب؟ وماذا فعلتم بمعلم خشم الخربة؟ ليس فرق بينكم وهذا؟ انتم افسق من جاء في وجه الارض لاتلفقوالحقائق بني لوط خسف الله بكم مليون مرة تحت الارض؟ وطالما انت تدافع عنهم مثل شخك الصقر انت واحد منهم ياملحد؟؟؟؟؟؟
Ahmed
2019/03/05 at 10:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانت شيخك وريس حزك محمد علي عثمان-صقر-اي مثلي؟ ماالفرق؟ راجع فديو. تراجي. والبس طرحة وامشي اتبرك عند علي عثمان؟
ادريس
2019/03/05 at 5:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياخى مناضلي الجلكسيات ديل لا عاجبهم مسلم لا عاجبهم كافر…ولا عارفين مرشحهم للرئاسة منو…ولا عارفين حا تسقط كيف…ولا عارفين حايعملوا شنو لو سقطت (وهى ما بتسقط ) …ولا عارفين الفرق بين التظاهر والتمرد…
…بس الواحد يرسلوا ليهو رسالة واتساب يلبس بنطلونوا الناصل ويجرى ياكل ليهو بسطونة بسطونتين ويجى راجع البيت خشمو ملح ملح…المشكلة الان بقى فيها سجن وغرامة اها اعملوا حسابكم
سوداني حزين
2019/03/05 at 8:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
يااستاذ أدريس عن اي مسلم تتكلم البدخل الناس المسجد ويدخل السوق ولا المسلم البسرق مال الشعب ولا المسلم البقبضوا في نهار رمضان معاه أربعة بنات ياأخي المسلم الحق هو الذي يكون بعيد كل البعد عن ماذكر سابقاً وبالنسبة لحالة هذا الملحد نسأل له الهداية وربنا قادر علي كل شي ومنو القال ليك ماعارفين مرشحهم للرئاسة ياأخي السودان وطن كبير وفيه كفاءات تدير أمريكيا وليس السودان فقط انت بس خلي رئيسك المكنكش في الحكم يرحل وان شاءالله سوف تجد مايسرك وقصة يحكمنا شيوعي أو بعثي أو حتي كوز منكم خليها لوقتها لان الشعب السوداني هو من سوف يقرر حينما يكون هنالك دستور توافقي ولا يسمح لاي أحد بتعديله او المساس بي أي مادة من موادة دستور يحفظ كرامة المواطن السوداني ويعطي الفرصة بالتساوي للجميع دستور يعترف بأن الوطن للجميع ومن حقي القبول في أي وظيفة وفي أي جهاز الفيصل بيني وبين الاخرين الكفاءة فقط وليس الانتماء لحزب أو ولاء لاشخاص في هذة اللحظة فقط سوف يكون السودان في أيدي أمينة وكتابتك تناقض نفسها بنفسها أذا كانو مناضلي جلكسيات ولم يعملوا شي فلماذا قانون الطواري ومحاكم الطواري دا دليل كافي علي أن الحكومة حست بأن ثورة الشباب قد نضجت وبعدين السجن والغرامة في سبيل الوطن شرف فهم خرجوا من أجلي وأجل كل سوداني شريف لم يفسد أو يأكل حرام أو رباء وانت بتقول مابتسقط هل أتخذت عهد عند الله أم أطلعت الغيب كل شي في هذة الدنيا بي أمر الله وحينما يقول كن فيكون فلن تنفع طواري أو غرامات أو سجون سبحان الله عن ماتكتبون كأنكم تملكون السودان
Ahmed
2019/03/06 at 7:12 م (UTC 2) رابط التعليق
قال ادريس المؤتمر الوثني ؟ بسطونة قال؟ اهو شباب بري البتسميهم بان بناطلينهم ناصلة؟ ياما تركو مليشتك وشرطتك تجري وتتترك بناطلينهم ؟ انتم جبناء. محمن بالجيش ولكن لن يحميكم مخانيث لانكم مخناييث بمافيه رؤساء خزبك الصوقور؟؟؟؟
ود البلد
2019/03/05 at 6:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
بئس الثورة التي تأتي بأمثال هؤلاء
كلام
2019/03/05 at 7:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
كااااااك
خالد،،حبيب الله
2019/03/05 at 7:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
امثال. هؤلاء. لا. يعرفون. شئ. عن. السودان. برغم. انتماءهم. للسودان،،،،،،سفهاء. وعديمي. تربيه،،،،،،تقعد،بس
سوداني حزين
2019/03/05 at 8:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام متناقض تقول لايعرف شي عن السودان فلماذا تعمم علي الباقين فالشباب الذين أستشهدوا رحمة الله عليهم كانوا من رحم الشارع السوداني بيعبروا عن مطالبهم وحقهم في وطنهم السودان بي أي فهم تقول تقعد بس البلد في محنه وثلاثون عام كافية لحكم حزب واحد أعطاء الفرصة للأخرين حق وماتقول أنتخابات لان الجميع يعلم مايحدث فيها الانتخابات تكون حق في حالة واحدة ان من يشرف علي العملية الانتخابية من بدايتها الي نهايتها أشخاص محايدين في هذة الحالة من ياتي عن طريق صناديق الاقتراع علي الجميع أحترامه
بنت ابراهيم
2019/03/05 at 8:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله مسخرة في ناس حولوه موضوع الثورة لمسخرة وهبل بقا موضوع استهتار وعرض شخصي .. امبارح بنات الجامعة الوطنية طالعين مظاهرة جوا الجامعة وقاعدين يرقصوا خليجي وسعودي علي نغمة تسقط بس ومحجوب كتلوا الكيزان كان منظر مخجل فعلا 😣
احمد السودان
2019/03/05 at 3:13 م (UTC 2) رابط التعليق
انتو حظكم الناس الجعانه لسه مامرقت والله الدم يحصل الركب..
زول ساي
2019/03/05 at 8:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
عندما استجرتم ببوتن وطلبتم منه ان يحميكم وهو الآن يعلن مساندته لكم فهل بوتن أخ مسلم ام من المؤلفة قلوبهم ام حلال عليكم حرام على غيركم فانتم كالجمل كلكم عوجات ولكنكم لم تروها وانتم آخر من يتحدث عن الأخلاق وعن الدين يا اهل النفاق فالدين عندكم سلعة رخيصة تباع وتشترى والعياذ بالله
هاشم زيكا
2019/03/05 at 10:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
جدادي يلقُطُ الحبَ
ويجري وهو ( خريانُ)
انتو عارفين الثوار منو بطلوا فبركات
تسقط بس
د. محمد عثمان
2019/03/05 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم …
لا علاقة للصورتين ببعضهما …
التمثيل وارد …
المخنثون موجودون …
الفتن كقطع الليل المظلم …
سبحان الله هذا زمان تصديق الكذب …
قولوا: استغفر الله …
عبدالرؤف
2019/03/05 at 2:04 م (UTC 2) رابط التعليق
لاحولة ولاقوة الابالله السودانيين في الخارج فضايح بس
أوكامبو⚖️
2019/03/05 at 5:00 م (UTC 2) رابط التعليق
اعوذ بالله
الصورة تجيب الطمام
تسقط بس
2019/03/05 at 5:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ما عارف ليه الصورة الاولى ذركرتني الترابي لعنة الله عليه
زوول سودانى
2019/03/06 at 9:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماعارف ردك دا زكرنى امية بن خلف ليه ! لعنة الله عليه
عمار
2019/03/05 at 10:01 م (UTC 2) رابط التعليق
رحم الله الترابي ورد لعنتك عليك وعلى أهلك وعلى من تحب تتوارثونها إلى قيام الساعة طردا من رحمة الله.
زوول سودانى
2019/03/06 at 9:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتو شفتو شئ !
والله ح تاكلو وتشربو دعاره وفي العلن كمان يا امه يا وهم …بس تسقط !
هاك الحريه والليبراليه دى ..قرف يقرفكم
زول
2019/03/06 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
ودا علي اساس اننا عايشين في كنف الدوله الاسلاميه حسه صح؟؟؟ قوم لف ياكوز . في عهد دولة ود هديه ووداد الفساد الفي السودان في امريكا مافي قرف يقرفكم ياتجار الدين
Mutwakil Ali
2019/03/09 at 11:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
نقاش لا برقى للعقلانية
ربنا يحفظ السودان ويديم علية نعمة الامن
المالكي الكباشي
2019/03/07 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الشخص مريض نفسي
الله يشفيه ويتوب عليه
ويهديه الى سواء السبيل
من العيب تدوال افعال مثل هذا المنحرف
ادعو له بالهداية
ahmed
2019/03/08 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه هي المناظر فقط من حرية فاجرة وتدنيس للمساجد ومثليين وبناطلين ناصلة وإختلاط وتلاصق في التظاهرات.
الغريق لي قدام .. والفيلم لما البنطلون الناصل يكون قمة الحشمة !
مع إتحاد ( المهينين ) مش حا تقدر تغمض عينك !!
تفتيحة لمن فضيحة
2019/03/12 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة الزول معذور.. دا راكب غلط وفاكر الثورة دي بتاعة ناس المؤتمر الوطني الهندي عزالدين وحسين خوجلي وباقي الجماعة الطيبين !!!
Kt
2019/05/24 at 3:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
منشوره لا يستحق منكم كل هذه المغالظات والتعديات التي تبدوها عن رايكم العقيم له حقه في أن يفعل في نفسه م يشاء وهو عرض في الاخر عرض عليكم وجه نظره وليس بفرض عليكم وكم لكم مؤيدين له كذلك
أنا اراه شاب يافع ذو علم ليس الهم اخلاقه ولكنه يناقش افكار اصبحت تتسع وأصبح الاسنان بها شي جايز افضل الا يتعرض لي مثل هذه الترهاااات