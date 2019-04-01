سوداني يسجل اعترافات خطيرة: تعرفت على فتاة في احد شوارع بحري وذهبت معي للشقة وبعد فترة اكتشفت انها توفيت بالأيدز ونقلت لي المرض









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سجل شاب سوداني ينشط في إحدى الصفحات الناشطة والتوعوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعترافات خطيرة, كشف من خلاله تعرضه للإصابة بمرض نقص المناعة (الأيدز).

وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين فقد ذكر الشاب في مطلع اعترافاته أن الغرض من النشر الفضفضة عن النفس قليلاً وتوعية الشباب المتواجدون بكثرة داخل المجموعة الهادفة.

وقال في مطلع حديثه بحسب ما قرأ محرر موقع النيلين: (انا اخوك في الله. عايز افضفض ليكم عن شي مولمني جدا وحابي الناس تدعي لي ربنا يخفف لي من سنتين انا كنت زول بحب السهر وبحب الفارغة والطلعة مع اصدقاء السوء اشتغلت في شركة وادوني عربية ومرتب كويس وصراحة كنت بصرف كل مرتبي في الفارغه والجلسات الشبابيه والرحل استمريت في الشغل سته شهور وكنت سايق عربية جديدة).

وواصل حديثه قائلاً: (صراحه كنت جني اغش البنات واخدعهم اني صاحب شغل كبير وعندي محل تلفونات وتاجر كبير وبحب كنت استقل ضعف بعض منهم واقول ليهم عايز اتزوجكم لي درجه اني مرات بوصل لحدي بيت الضحية واخليها تتعشم واصل معاها لي كل شيء وثم اتجاهلها).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (في يوم جيت زي الساعه تسعه مساء بي شارع الموسسه واشرت لي وحده كانت جميله شديد وركبت معاي وطوالي اتفقت معاها علي مبلغ معين ومشينا علي الشقه المشكله اني استمرت معاها بعد كده وبقت زولتي وتجيني في اي وقت بعد فتره اختفت البت كان عرفتني بي صحبته اتصلت بيها وقالت لي اتوفت وقتها اتصدمت وحبيت اعرف السبب حق الموت اتضح انو البت عندها ايدز من بدري وكبد وبائي الاتنين في واحد طبعا انا لما عرفت اتصدمت جدا ومشيت علي الفحص طوالي وفعلا طلعت مصاب).

وختم حديثه قائلاً: (حاليا لي شهور بدعو ربنا يغفر لي الحصل مني وحياتي الضاعت مني وقلت احكي ليكم الحصل عشان الناس تتعظ وتدعي لي اني اموت بي سلام وارتاح من عذاب الضمير العايشو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين