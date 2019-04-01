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جرائم وحوادث, مدارات, منوعات

سوداني يسجل اعترافات خطيرة: تعرفت على فتاة في احد شوارع بحري وذهبت معي للشقة وبعد فترة اكتشفت انها توفيت بالأيدز ونقلت لي المرض





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سجل شاب سوداني ينشط في إحدى الصفحات الناشطة والتوعوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعترافات خطيرة, كشف من خلاله تعرضه للإصابة بمرض نقص المناعة (الأيدز).

وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين فقد ذكر الشاب في مطلع اعترافاته أن الغرض من النشر الفضفضة عن النفس قليلاً وتوعية الشباب المتواجدون بكثرة داخل المجموعة الهادفة.

وقال في مطلع حديثه بحسب ما قرأ محرر موقع النيلين: (انا اخوك في الله. عايز افضفض ليكم عن شي مولمني جدا وحابي الناس تدعي لي ربنا يخفف لي من سنتين انا كنت زول بحب السهر وبحب الفارغة والطلعة مع اصدقاء السوء اشتغلت في شركة وادوني عربية ومرتب كويس وصراحة كنت بصرف كل مرتبي في الفارغه والجلسات الشبابيه والرحل استمريت في الشغل سته شهور وكنت سايق عربية جديدة).

وواصل حديثه قائلاً: (صراحه كنت جني اغش البنات واخدعهم اني صاحب شغل كبير وعندي محل تلفونات وتاجر كبير وبحب كنت استقل ضعف بعض منهم واقول ليهم عايز اتزوجكم لي درجه اني مرات بوصل لحدي بيت الضحية  واخليها تتعشم واصل معاها لي كل شيء وثم اتجاهلها).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (في يوم جيت زي الساعه تسعه مساء بي شارع الموسسه واشرت لي وحده كانت جميله شديد وركبت معاي وطوالي اتفقت معاها علي مبلغ معين ومشينا علي الشقه المشكله اني استمرت معاها بعد كده وبقت زولتي وتجيني في اي وقت بعد فتره اختفت البت كان عرفتني بي صحبته اتصلت بيها وقالت لي اتوفت وقتها اتصدمت وحبيت اعرف السبب حق الموت اتضح انو البت عندها ايدز من بدري وكبد وبائي الاتنين في واحد طبعا انا لما عرفت اتصدمت جدا ومشيت علي الفحص طوالي وفعلا طلعت مصاب).

وختم حديثه قائلاً: (حاليا لي شهور بدعو ربنا يغفر لي الحصل مني وحياتي الضاعت مني وقلت احكي ليكم الحصل عشان الناس تتعظ وتدعي لي اني اموت بي سلام وارتاح من عذاب الضمير العايشو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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  13 |

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(لن يتم نشره)

أب جنقة | تم إضافته في أبريل 1st, 2019

ربنا يشفيك و يهديك و يغفر لك

aboali | تم إضافته في أبريل 1st, 2019

ربنا يشفيك لكن هتك عروض الناس برتد عليك وغش البنات ربنا بعاقبك شديد احسن حاجه في الدنيا الصدق والظهور بمستوي متواضع وتكون زاهد في دنياك وصادق مع ربك ونفسك والناس حتي تكون محبوب وعمر الاعوجاج ما جاب حاجه غير الكوارث واصدقاء السوء كثر في هذا الزمان ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل بلا.

الفنجرى | تم إضافته في أبريل 1st, 2019

هههههههه غريبة ما لصقتوا الحكاية دى في شباب الثورة.

ابن النيل | تم إضافته في أبريل 1st, 2019

(وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰۤۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةࣰ وَسَاۤءَ سَبِیلࣰا)
[سورة اﻹسراء، الآية 32]

ست النفر | تم إضافته في أبريل 1st, 2019

قالوا :
أب جنقور في فاشر ما عندو رأي !!
المريخاب قالوا وجهوا الدعوة ل
تركي آل الشيخ يجي يحضر مباراتهم مع الليتوال
!!
😂😂😂😂
شدرة ( شجرة ) كان مالت بتكي في اخيو !!
نحمد الله آل تركي ما انطس في عقله
و ( فكر ) يجي الحفرة !!
يا يمه كان فلقوه في خشمو فلقت مساعد الحكم الاماراتي !!
وجابوه في تقنية ال VAR
والفيفا كان شطب اسم السودان من خريطة العالم
وأمريكا كان فرضت عقوبات على نادي المربخ
وحولتو ل حوش شاحنات !!
علبم الله انا قاعدة في قعدتي دي سمعت
ناس الليتوال قالوا ما هدفهم البطولة العربية
ولا كأس الكونفدرالية الإفريقية ..
هدفهم قالوا :
إقصاء طرفي القمة السودانية من البطولتين !!
مشكلة التوانسة دي زي مشكلة ترامب مع الفلسطينيين ..
كلها:
إقصاء .. إقصاء .. اقصاء
😎😎😎😎
الراجل بتاع الإيدز ده ..
لا تحزن ..
ان الله يغفر الذنوب جميعا ..
موسى عليه السلام قتل نفسا بغير حق ..
فقفر الله له واكرمه وطهره وبعثه نبيا ..
عسى الله ان يطهرك ويجعلك مع الذين يحبهم الله
” ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين “

ابو قصى | تم إضافته في أبريل 2nd, 2019

فيلم هندي …. العب غيرها … مسرحية سيئة الاخراج

زول | تم إضافته في أبريل 2nd, 2019

انت السئ الظن يا ابو قصي
الزول ما مضطر يكذب الكذب دا كلو

Abu Ahmed | تم إضافته في أبريل 2nd, 2019

أتوقع إنو القصة دي شتل من واقع الخيال

Motasim | تم إضافته في أبريل 3rd, 2019

بفتكر دا شخص نادم وعايز يتوب ولو صادق ربنا بيغفر ليه وانا شاكر ليه كتير لعرضة الموضوع دا توعية للشباب ومن المفترض الشباب يكون واعى لمشاكل العلاقات الغير شرعية ومشاكل الاختلاط والتعارف خارج إطار الشرع ولو كل واحد وواحدة بيعملو حسابهم ويبعدوا عن الشبهات لظل مجتمعنا معافى وانا بتمنى من كل الامهات والآباء ان يعكسوا ان كانت لهم تجارب خايبة حتى لا يتورط الأبناء ويقعوا فى نفس الاخطاء وينسوا حكاية المثل الأعلى فالمثل الأعلى يجيب ان يكون كبير بتوجيه الأبناء للخير والهداية

عمك المثقف | تم إضافته في أبريل 4th, 2019

اعملها فلم بتطلع حلوه القصه دى ….
عدم شغله بس

مريم | تم إضافته في أبريل 9th, 2019

سبحان الله يمهل ولايهمل فهل من متعظ

الحقيقة 1 | تم إضافته في أبريل 11th, 2019

الدعارة والفساد موجود من عشرات السنيين بالسودان لذا السودان أكثر دولة عربية فيها الايدز.
المشكلة الان الكثير من السودانيات ينشرون الفساد والايدز ببعض الدول العربية عنطريق الدعارة في دبي والبحرين والسعودية وغيرها.
السودان ومصر واللبنان والامارات والمغرب وتونس والبحرين والعراق والاردن الدعارة أصبحت شبة رسميا وجزء من السياحة الغير شريفة

hmnase | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

ودارين حرية وتغيير اكثر من هذا الفساد (حسبنا الله ونعم الوكيل)


 