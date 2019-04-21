إليسا يقابل طلبها بالرفض في حفلها بالسعودية









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قوبل طلب للمطربة اللبنانية، إليسا، بالرفض، في حفلها الغنائي الأول في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعادت إليسا تغريد فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والذي صوره أحد معجبيها من الحفل، ويظهر رفض أحد المسؤولين في الحفل طلبها بالرقص.

وتسأل إليسا الشخص في الحفل أثناء وقوفها على المسرح: “هو أنا في أرقص شوية صغيرة”، فكانت الإجابة بـ “لا”، فأخبرت الجمهور في الميكروفون: “قاللي لا”.

ورفض المسؤول عن الحفل طلب إليسا بالرقص، تنفيذا لشروط إقامة الحفلات بالمملكة العربية السعودية.

وأحيت إليسا حفلها الأول في جدة، في فندق “هيلتون”، أول أمس الجمعة، والذي شاركها فيه المطرب العراقي، ماجد المهندس.

يذكر أن فتيات أجنبيات أثرن جدلا واسعا في أول شهر نيسان/أبريل الجاري، بسبب تقديمهن لعرض راقص داخل أحد المطاعم في مدينة الخبر بالسعودية.

وأوقفت إدارة مطعم “نوزومي الرياض” العرض، بعد ربع ساعة فقط من انطلاقه، بدعوى أنه كان مخالفا للشروط في المملكة، ولم يكن مرخصا له من قبل هيئة الترفيه السعودية.

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ وقتها على الواقعة، من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع “تويتر”، والتي أكد فيها أن “الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءات صارمة حيال ذلك”.

سبوتنيك