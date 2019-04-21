بالصور .. فنان يرسم بماكينة الحلاقة: وجوه المشاهير على رؤوسكم

استطاع الحلاق وانج جيان فنج، 39 عاما، المقيم في إقليم شاوشينج بشرق الصين، لفت الانتباه إليه لتقديمه قصات شعر غير مألوفة لزبائنه، حيث يرسم وجوه المشاهير على رؤوسهم من الخلف مقابل 20 يورو (30 دولارا أمريكيا) وهو سعر قصة الشعر العادية في صالون وانج.
وبخلاف إدارة صالون الحلاقة الخاص به، يقدم وانج منحوتات الشعر لنحو 8 أو 10 زبائن شهريا، ويمضي وانج أسبوعين شهريا على الطريق، حيث يعطي دروسا عن كيفية رسم النماذج الأساسية على رؤوس الزبائن في أنحاء البلاد للحلاقين ومصففي الشعر في صالونات كبيرة.
وفي عام 2015، استلهم وانج فكرته بعدما شاهد مقطع فيديو لمصفف الشعر الأمريكي الشهير روب فيريل الذي يرسم وجوه المشاهير على فروة رأس زبائنه، وقرر وانج محاكاته في الصين.
ويستطيع وانج رسم وجه أي شخصية مشهورة من الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج والكولونيل ساندرز مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي إلى نجوم السينما مثل بروس لي وجان رينو.
وزاد الإقبال عليه حتى أن الزبائن يأتون من أقاليم ومدن مجاورة خصيصا للحصول على رسم مميز لوجه أحد المشاهير من ابتكار وانج، الذي يقول: “إنه نوع من الفن، ينبع من الحياة ويتجاوز ذلك”، ويستطيع وانج الانتهاء من صنع نموذج كامل خلال ساعة ويبدأ الشعر في النمو مجددا بعد نحو أسبوع.
وتتعد طلبات زبائن وانج، فشي لي كه (30 عاما) اختار الحصول على نسخة من وجه الزعيم ماو على رأسه احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أما تشاي روبين فطلب وجه قائد منتخب إنجلترا ديفيد بيكهام.
بوابة العين الاخبارية