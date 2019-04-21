وسام وتكريم ملكي في تايلاند لمنقذي “فتية الكهف”

كرم ماها فاجيرالونكورن، ملك تايلاند، الجمعة، غواصين أستراليين شاركا في إنقاذ فريق كرة القدم المؤلف من 12 فتى ومدربهم من الكهف الذي غمرته المياه في يوليو/تموز الماضي.
وتمت محاصرة الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ 25 عاما في 23 يونيو/حزيران، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف في إقليم تشيانج راي بعدما غمرت المياه الأنفاق في موسم الأمطار.
وجذبت جهود الإنقاذ التي استمرت 17 يوما اهتماما عالميا وتطوع خبراء من عدة بلدان لتقديم المساعدة.
والأستراليان ريتشارد هاريس وكريج تشالين كانا ضمن فريق الإنقاذ الرئيسي الذي ضم 13 غواصا أجنبيا و5 من غواصي البحرية التايلاندية، ومنحتهما الحكومة التايلاندية وسامين رفيعين قبل الاجتماع مع رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في أول رحلة لهما لتايلاند منذ عملية الإنقاذ.
وسيسافر هاريس وتشالين إلى تشيانج راي، وسيزوران كهف تام لوانج، الإثنين، للقاء الفتية ومدربهم.
وسبق أن كرم الملك فاجيرالونكورن 187 شخصا كانت لهم صلة بعملية الإنقاذ منهم 113 أجنبيا على رأسهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.
بوابة العين الاخبارية